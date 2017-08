Laura Zapata quiso comprarle a Thalia las joyas de su madre

La actriz recibió como herencia un anillo que le perteneció a su mamá e intentó acompletar el juego

Laura Zapata reveló que hace tiempo intentó que su media hermana Thalia le vendiera unas joyas que pertenecieron a su mamá Yolanda Miranda, pues quería tener un recuerdo completo de la mujer que falleció en mayo del 2011.

“Mi mamá usaba un juego de anillos y aretes, nada más me tocó un anillo, fue lo único que me llegó y dije ‘¿Quién se quedó con los aretes?, ¡Se lo compro!’, se lo quedó Thalía, pero no me lo vendió”, declaró Zapata en entrevista con Telemundo, donde también declinó emitir opiniones personales sobre una fotografía en la que su famosa media hermana luce un voluptuoso trasero.

Recientemente, se supo que la primera actriz había solicitado a un juzgado mexicano un inventario general a las propiedades de Miranda para garantizar una repartición justa de los bienes de su madre.

