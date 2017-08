Eduardo Yañez hijo: Mi papá estuvo al borde del suicidio

Me llamaba pen***jo y a mi esposa pu**

Primicias

El hijo del actor Eduardo Yañez, del mismo nombre, se lanza nuevamente a la carga mediante una entrevista a TV Notas, en donde habla de los maltratos de los que ha sido objeto a lo largo de los años.

El muchacho mencionó que la estrella de Televisa es inestable, tiende a la depresión y ha estado a punto de matarse.

“Yo trabajaba para él, le dejé saber que él tenía problemas con los impuestos y estalló contra mi”, dice el chamaco.

El joven asegura necesitar más ayuda que nunca por la difícil situación que vive junto con su pareja y su bebé.

“Me llegó a tratar como un esclavo y ya me cansé de eso, sólo me utilizó para arreglar sus problemas con todos, cree que puede tratar mal a la gente por tener dinero, yo quiero a mi papá pero su actitud me da asco”, indica.

En la entrevista aseguró que Yañez utiliza hormonas, se inyecta el estómago y enseguida insulta a todos los que le rodean.

“Empezó a faltarle al respeto a todos, no voy a permitir que me diga Pendejo, Maricón, Idiota, tu esposa es una puta y cosas por el estilo”, relata.

Redacción LMSHOW