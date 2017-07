Jorge Ortiz de Pinedo a favor de la eutanasia si queda en estado vegetal

El comediante firmó un documento ante un notario en el que estipula su decisión

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que ya dejó un documento firmado ante notario en el que especifica que si queda en estado vegetal no quiere seguir viviendo. En México se ha denominado a este acto como “eutanasia pasiva”.

“Obviamente estoy a favor [de decidir sobre tu vida] y lo promuevo porque a mí ya me ha pasado dos veces, pero me han dado la esperanza de vivir. Si me dijeran, ‘ya no vas a poder sobrevivir’, en ese momento diría yo, ‘ya no me hagan nada’, porque si me siguen haciendo cosas me van a mantener vivo, pero como vegetal”, dijo el comediante en entrevista para Hoy.

El también productor dijo que esto lo hizo por el bien de su familia, pues considera que si él no lo decide, sus allegados tendrían que hacerlo.

“Si lo haces, le evitas a tu familia un broncón, porque ya no tiene que decidir ni la esposa ni la mamá ni el hijo mayor qué va a pasar con mi mamá o con mi papá”, dijo.

Actualmente, el comediante padece una enfermedad pulmonar que le impide a estos órganos funcionar a toda su capacidad. Esto derivado de su adicción al cigarro.