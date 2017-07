Hija de Alejandra Guzmán se reencuentra con su padre

Happiness is a choice🌟You can choose to drag your bad times with you, they're heavy. Sometimes you need to let go and forgive and just let love rule ❤️ because blood is thicker than water and family is family no matter what. Gracias mi gorda hermosa @natashamp97 por ser el ancla ⚓️ de esta familia. Siempre nos enseñas que se vale soñar y que los sueños se hacen realidad y son momentos y sentimientos intangibles los mejores regalos 🎁 que la vida nos puede dar. I love you dad. @pzuma THANK YOU @beatrizpasquel FOR CAPTURING ONE OF THE BEST MOMENTS OF MY LIFE🙏🏼❤️🐰and for everything you've said to me.

A post shared by Frida Sofia (@fridatips) on Jul 23, 2017 at 4:35pm PDT