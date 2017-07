Carmen Jara: “Chiquis Rivera no tiene talento”

La experimentada intérprete se queja del apoyo que la hija de Jenni Rivera recibe para promocionarse

Primicias

Después de varias semanas de completa calma, Carmen Jara reinició el interminable pleito con Chiquis Rivera a quien menospreció como cantante y se quejó del apoyo que recibe por parte de la industria.

En una entrevista para la cadena Telemundo, Jara recordó que hace tiempo intentó hacer las paces con Chiquis, pero todo fue en vano. Luego, sencillamente aseguró: “No tiene talento, ella está muy bien apoyada y tiene un sencillo. Todos los que nos dedicamos a este ambiente sabemos que si no hay, no te toca. Como dicen, sino le echas la cora a la rocola, no te toca nadie”.

Al parecer, este es el inicio de una nueva batalla entre las cantantes, cuya guerra ha alcanzado incluso a sus grupos de fans, pues cabe recordar que en un festival donde se presentó Jara, algunos fans de Chiquis la abuchearon, aunque días después Carmen negó los hechos.

Redacción / LMSHOW