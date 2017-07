Ninel Conde confesó que se puso nerviosa con escenas de cama

Durante su participación en la nueva telenovela de Univision, la actriz se dejó llevar por encantos de su compañero

Primicias

Ninel Conde confesó que durante la realización de escenas de cama en la telenovela ‘En Tierras Salvajes’, historia que Univision estrenará próximamente, se puso muy nerviosa, pues además del intercambio de besos y caricias, tuvo que grabar prácticamente desnuda.

Durante la presentación del proyecto en México, Conde recordó con LMSHOW todo lo que tuvo que pasar al grabar las apasionadas imágenes con el chileno Cristian de la Fuente. “En mi primer día de grabación me mandaron al set para una escena de cama. El guion decía que mi personaje iba desnudo y gimiendo y yo pedí que nos ahorráramos el gemido porque ya era una escena muy fuerte. No crean que dije ‘Vamos a agasajarnos’, obvio que me dio pena”.

A lo largo de sus quince años como actriz, a Ninel le han asignado personajes muy sensuales, pero probablemente su participación en la producción de Salvador Mejía sea lo más fuerte que ha realizado, por lo que tuvo que valerse de algunos trucos. “La verdad soy muy pudorosa, hasta Cristian (De La Fuente) me dijo ‘Ya hombre, Claudia, la protagonista, no se pone protección’ y yo pensé ‘¡Cómo no!’”

Joel O´Farrili / LMSHOW