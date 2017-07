Aracely Arámbula se reencontrará con pareja

En teatro compartirá créditos con Arturo Carmona

Primicias

Aracely Arámbula se reencontrará con su expareja Arturo Carmona, con quien trabajará en la obra de teatro Perfume de Gardenia, al tiempo que lamentó que ella no tenga una pareja que le acompañe en el cuidado de sus hijos.

“Ella es una mujer muy bella, es inevitable tener una sonrisa cuando hablo de su persona porque tuve lo mejor de su vida, me dio su tiempo, su cariño, cosas maravillosas con las que me quedé, de las cosas malas si hubo ni me acuerdo”, expuso Arturo Carmona a las cámaras De Primera Mano.

El actor aseguró qué para llegar a la vida de la actriz, es necesario contar con la autorización de los hijos de Luis Miguel.

“Daniel y Miguel son unos muchachitos preciosos, son celosos de su mamá, son sus novios, ha hecho un gran trabajo con ello, seguimos siendo amigos”, manifestó.

Ambos actores fueron pareja en 2011.

Redacción LMSHOW