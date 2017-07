Wanda Seux: Argentinos se creen Hitler

Son prepotentes, arrogantes y soberbios a pesar de que se están muriendo de hambre.

La vedette sudamericana Wanda Seux lamentó la agresión sufrida por el vendedor de elotes en Estados Unidos por parte de un argentino y calificó a los habitantes originarios de ese país como prepotentes y soberbios.

“Mi opinión es que el argentino que agredió al elotero fue prepotente, por desgracia quienes nacieron en ese país se creen una raza superior, son como Hitler, se creen los mejores en el mundo” comentó.

Y añadió “Se están muriendo de hambre en Argentina, literalmente, fui el año pasado por un mes, a los diez días les dije cámbiame el boleto, porque antes de abrirte esconden todo y sólo te ofrecen una tacita de café”.

Wanda Seux indicó que en su mi vida aprendió a ser educada y a pedir las cosas por favor, a ofrecer una disculpa, “México me enseñó a ser humilde”, explicó.

“Yo me sentía la dueña del mundo, aquí me bajaron los humos, me enseñaron a ser una persona con valores, ese argentino no tiene valor humano, no pensó en que ese señor juntó su dinerito para comprar los elotes hervirlos y llevar un dinerito a su casa” relató.

En este tenor expuso que “Los argentinos debemos tener don de gentes, en particular con la gente que trabaja en la calle y más en Estados Unidos donde te arriesgas a ser deportado”.