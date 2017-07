Lina Santos recomienda a mexicanos migrantes no ir a EEUU

Alto riesgo por bajo salario el que se obtiene actualmente para un trabajador indocumentado

Primicias

La actriz Lina Santos recomendó a mexicanos sin documentos legales para trabajar en Estados Unidos abstenerse de cruzar la frontera, ya que se corre un alto riesgo por un bajo ingreso.

“No vale la pena, porque sufren mucho, se andan escondiendo, dejan de ver a la familia, creen que ganarán los millones pero no, tal vez en años anteriores si ganaban, pero ahora ya no, porque es muy alta la migración”, explicó en entrevista para LMSHOW.

“Es arriesgarse mucho, persona que tiene negocio en Estados Unidos como es mi caso, no puedes pagarle el salario mínimo. No tienes deducibles por su trabajo. Es una situación complicada y aunque los quieras ayudar no puedes” indicó.

En caso de que se quisieran tener trabajadores se deben pagar permisos que valen 8,000 dólares, al tiempo que los empleados deben liquidar puntualmente sus impuestos y cumplir con todas sus obligaciones como ciudadanos.

“Muchos artistas por eso no sacan la visa, se arriesgan a que les paguen por fuera, el problema es que el gobierno de Estados Unidos les exige que paguen sus impuestos, por eso son estrictos con la mayoría de los actores y músicos que van a laborar”, comentó.

Redacción LMSHOW