Giovanni Medina: Ninel Conde quiso abortar

Se iba de antros a pesar de que ella contaba con seis meses de embarazo

Primicias

Giovanni Medina asegura vivió un infierno con Ninel Conde, ya que lo golpeaba física y emocionalmente, al grado de amenazarlo con abortar a su bebé.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el empresario afirmó que las humillaciones llegaban a grado tal que tenía que hincarse ante la actriz para suplicarle que no terminara con la vida de su hijo.

“Yo viví con la amenaza de que ella quería abortar; no sé si en realidad quería hacerlo, pero viví amenazado de que iba a interrumpir el embarazo; siempre viví con esa tortura. Tuve que ir a sacar a la señora de los antros, ya borracha, que me haya hecho hincarme a despedirme de mi hijo porque aseguraba que iba a interrumpir el embarazo. En cuatro años he vivido cargando una cruz”, expuso.

Y agregó: “Me llegó a golpear; jamás la toqué. No sé si me engañó, no es eso lo que me tiene aquí. Estoy aquí porque quiero el bienestar de mi hijo”.

Medina reconoció que entre ambos metieron a la cárcel al exmarido de Ninel Conde, de lo cual se arrepintió y ofreció disculpas, pero que todo ya estaba consumado.

Redacción LMSHOW