Fox 11 News en caso de elotero: ‘argentinos y mexicanos no se quieren’

El reportero Ed Laskos dio a conocer en el canal en inglés la animosidad que existe entre los habitantes de ambos países

Primicias

El video en el que un argentino le tira el carrito a un vendedor de elotes en Los Ángeles no solo ha causado indignación, sino ahora hasta vergüenza porque está dando la impresión de que entre los mismos latinos hay divisiones profundas.

El reportero Ed Laskos, de Fox 11 News, un canal local en inglés, reportó que la posible causa del ataque podría ser la animosidad que existe entre argentinos y mexicanos. Carlos Hakas, el supuesto victimario, es originario de Buenos Aires, mientras que la víctima, Benjamín Ramírez, es un inmigrante de Guerrero, México.

“Benjamín explica que hay una vieja rivalidad entre la gente de México y Argentina […] que no se quieren”, dijo en su reporte Laskos.

La agresión, que Ramírez calificó de racista, podría entenderse si viniera de un supremacista blanco, quienes no toleran a ninguna otra raza que no sea la de ellos, aunque no de un latino hacia otro latino, como muchos han expresado en las redes sociales.