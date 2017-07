¡EXCLUSIVA! Famosas argentinas condenan agresión de paisano a mexicano

Cecilia Galeano y Bárbara Torres coinciden en que, más que la nacionalidad, lo que hay que condenar es el acto de odio

Primicias

El agresivo comportamiento de un hombre argentino a un elotero mexicano en Los Ángeles sigue despertando la indignación de los famosos y esta vez es la propia comunidad artística del país sudamericano quienes reaccionan en exclusiva con LMSHOW ante los lamentables hechos.

La conductora del desaparecido programa de Univision ‘Sabadazo’, Cecilia Galeano, declaró que una situación de esta naturaleza “no pasa por ser mexicano o argentino, debes tener muchos problemas para tener una actitud así con una persona que está ganándose la vida vendiendo elotes y tú te molestas por pasear tu perro y según tú, no puedes pasar. No quiero decir ninguna palabra mala, pero me parece estúpida la respuesta del señor argentino cuando el mexicano le dijo que era racista. Ahí te das cuenta de la miseria como ser humano”.

Por otro lado, la comediante Bárbara Torres, conocida como ‘Excelsa’ por su participación en la Familia Peluche aseguró que “A mí me da igual que el agresor sea argentino o no, eso no se hace con nadie. A mí me avergüenza porque se trata de una persona que lo que hace está muy mal, sea de donde sea, lo que hizo estuvo pésimo sea del país que sea”.

Joel O’Farrili / LMSHOW