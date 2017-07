Ela Velden lamenta muerte de mexicanos en tráiler en San Antonio

La protagonista de la telenovela Despertar Contigo asegura que no vale la pena morir en búsqueda del sueño americano

Primicias

La actriz Ela Velden lamentó la muerte de mexicanos en un trailer sin refrigeración ni oxígeno en San Antonio, Texas el fin de semana anterior.

“Perder la vida no vale la pena, se están jugando entre la vida y la muerte, no soy tan partidaria del sueño americano, me preocupa la discriminación de la que son objeto”, expuso a LMSHOW.

La protagonista de la telenovela Despertar Contigo aseguró que poner en riesgo tu vida no soluciona ningún problema.

“Como mi personaje en la novela creo que no vale la pena morir por algo que no tienes, siento que sería mejor vivir en tu país en lugar de estar en un lugar donde no tienes porque estar” mencionó.

El pasado fin de semana al menos diez migrantes originarios de México y Guatemala fallecieron en el interior de la caja de un tráiler que los trasladaba por Estados Unidos sin aire, y a temperaturas demasiado calurosas que provocó la hospitalización de 30 personas más.

Redacción LMSHOW