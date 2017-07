Cecilia Galliano: novios jóvenes llenan de vitalidad a mujeres

Aunque en algunos casos también les inundan de pen&%&$jez

Primicias

La actriz Cecilia Galliano defendió a las mujeres maduras en su intención de tener romance con hombres jóvenes, al asegurar que “un hombre más chico inyecta vitalidad, pero también pend*jez”.

En entrevista con LMSHOW, la argentina dijo admirar el tipo de vida que lleva Jennifer López, incluyendo sus relaciones con parejas más jóvenes, lo cual es bien visto entre los hombres, y ahora, debe observarse como natural entre las mujeres.

“El amor no tiene edad; yo tengo una edad en que no me creo de esa edad. Mi hija me dice, ‘te ves más chiquita y te crees más chiquita’. Antes las que tenían 40 eran viejas, ahora son mujeres independientes, que se cuidan más y que tienen más oportunidades”, expuso.

La actriz aseguró que lo ideal es tener una vida equilibrada, donde el centro no sea su pareja, sino un complemento de la buena relación que se lleva con la familia, con sus amigos y con sus compañeros de trabajo.

Cecilia Galliano tiene un romance con Federico Espejo, un hombre once años menor.

Redacción LMSHOW