Shannon de Lima sigue siendo amiga de Marc Anthony

No tiene problemas en mantener relaciones con sus exparejas

Primicias

La modelo Shannon de Lima considera normal mantener una relación de amistad con sus exparejas, incluído el cantante Marc Anthony.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, la venezolana señaló que a la fecha sigue en contacto con el intérprete, lo que hace incluso con el padre de su hijo Daniel, Manuel Sosa, con quien lleva una relación cordial.

¿Te parece más divertida esta relación que la de Marc Anthony? Le cuestionó Tanya Charry a lo que la modelo respondió.

-“Son totalmente distintas, yo la pasé muy bien con Marc, es mi amigo, son cosas totalmente distintas, no tenemos que pelear, yo me llevo bien con todo el mundo, no me gusta el drama, tuve cinco años con él, le deseo lo mejor”.

Sobre su relación con Saúl el Canelo Álvarez admitió que el boxeador está concentrado en su pelea.

“No hay separación, los dos estamos ocupados, la semana entrante voy a España y Colombia, yo no festejé el cumpleaños de Canelo porque tenía que estar en Miami, yo lo felicité, él está entrenando, no come pastel, él tiene su sistema y allí no me meto yo”, comentó.

Redacción LMSHOW