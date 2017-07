Marco Antonio Regil cumple ocho años sin pareja

Sugiere a los jóvenes vivan con sus novios antes de casarse

El conductor Marco Antonio Regil se encuentra feliz en su vida sin pareja, por lo que debe afrontar todas las crisis en soledad, como sucedió con la muerte de su madre.

“Ahora ando en bici, voy al cine y viajo solo, aprendí que estar conmigo es muy bonito”, expuso a Shanik Berman.

Y agrega: “viví en pareja corto tiempo, seis meses, pero si yo tuviera una hija y se quisiera casar le recomendaría que viviera con él primero, es muy distinto a como se piensa la relación”.

Acorde a los nuevos tiempos, el presentador ya no busca una mujer virgen en su vida.

“Ya no quiero que sean vírgenes, ya crecí, antes era muy cerrado, me gustan los valores, hoy ya no tengo esa mentalidad”, informó.

Regil está en el proceso de sanación por la muerte de su madre, da conferencias sobre las razones para seguir vivo.

Redacción LMSHOW