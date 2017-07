Fan que besó a Carlos Vives harta de que le llamen golfa

Reclama a conductores de televisión que le digan “cuatro letras”

Aracely “Chely” Torres, la fan que arrancó apasionado beso al cantante Carlos Vives, lanzó un fuerte reclamo a la sociedad por el juicio público que han sostenido en su contra en los últimos días, en la que no han tenido compasión con ella, con su familia, ni con el cantante.

“Dos de sus conductores me llamaron golfa y cuatro letras”, le reclamó a la conductora Paty Chapoy en el programa ventaneando.

#EnVideo Chely Torres dice que está punto de perder la unión con su esposo por BESO que protagonizó con @carlosvives pic.twitter.com/rXpjgKlUxr — Barranquilla BAQ (@BarranquillaBQ) July 21, 2017

Y Aseguró que “Detrás del suceso que se viralizó, hay un ser humano. Me gustaría no involucrar a mis seres queridos y no hablar más de ellos” mencionó.

Para Chely Torres la situación no es la óptima y le ha causado problemas personales, por lo que a éstas alturas del escándalo “es poco importante si digo si o no estaba planeado, simplemente darle un beso a Carlos Vives era un sueño” concluye.