Carlos Vives manda mensaje a esposo de fan que lo besó en Canadá

Es una muestra natural de cariño, la fan no piensa en irse con él ni mucho menos, confiesa

Primicias

Carlos Vives sugirió al esposo de la fan, Aracely ‘Chely’ Torres, que le besó apasionadamente que le perdone.

“No hizo nada espectacular, no hay maldad, fue algo natural, un momento que allí quedó, como artista un beso para mi es algo mágico, especial, que no va más allá de una expresión de cariño”, sentenció.

Luego del incidente en Canadá, el cantante también tuvo la oportunidad de hablar acerca de lo que opina su mujer.

“Mi esposa, Claudia Elena Vásquez, no me dijo mucho, más bien nos sorprendimos de toda la reacción de los comentarios, ella está acostumbrada a las expresiones de cariño de todas las fans y en particular de las chicas”, señaló a Despierta América.

El cantante mencionó que no habrá cambio en su seguridad respecto al público ya que habrá una relación natural.

“Es una relación de cariño de aprecio, le puede dar matices diferentes pero nada cambiará”, comentó.

El pasado viernes, “Chely” Torres ofreció una disculpa pública a la esposa de Carlos Vives, y mencionó que estaba dispuesta a verlo una vez más, y realizarle una entrevista en el programa que tiene en Montreal.

Redacción LMSHOW