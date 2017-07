Kate del Castillo: Puedo volver a México cuando quiera

Lo hará cuando tenga ganas ya que ahora en el país no tiene trabajo, ni motivos para volver

Primicias

Kate del Castillo informó que concluyó el proceso que el gobierno mexicano inició en su contra y tiene posibilidades de regresar al país en el momento en que así considere adecuado.

En entrevista proporcionada al diario El Universal, la actriz dijo llorar muy seguido, y que ha pasado de la carcajada a la tristeza.

A continuación les presentamos la versión estenográfica de la entrevista realizada en el marco de los Premios Platino.

Reportera: ¿Qué cambió en tu vida la aparición y desaparición de Joaquín Guzmán Loera?

Kate del Castillo: ¿Qué cambio hubo? Ninguno.

El Universal: Pero sí implicó un proceso que te hizo no volver a México…

Actriz: Sí, pero no tiene que ver con la aparición o desaparición de El Chapo, tiene que ver con que lo fui a ver.

Reportera: Y eso ha provocado que no puedas regresar a México…

Kate del Castillo: No. Mi proceso ya terminó. Puedo volver a México cuando quiera.

El Universal: ¿Cuándo será eso?

Actriz: Cuando tenga ganas de ir. Ahora no tengo ganas. Mis papás acaban de venir, entonces no tengo nada a qué ir a México. No tengo trabajo allá, nada.

Redacción LMSHOW.