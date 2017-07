Colate: Paulina Rubio y yo hemos hecho las cosas mal

"Ahora intentamos corregir los errores y pensar cada vez más en nuestro hijo" expresa

El empresario Nicolás Vallejo Nágera “Colate” busca un nuevo rumbo en la relación con Paulina Rubio, a partir de reconocer que ha cometido errores y que es necesario pensar más en su hijo Nicolás.

“Me hubiera gustado, y me imagino que a su madre también haber hecho las cosas de manera distinta, yo habré hecho cosas mal, ella habrá hecho cosas mal. Con el tiempo intentamos corregir, ahora creo que los dos pensamos mucho en que es lo mejor para nuestro hijo y no tanto en nuestras cosas”, le dijo a Ventaneando.

El empresario aseguró que nadie es perfecto: “Hemos hecho las cosas mal como todo el mundo”.

Por el momento, busca cerrar el ciclo de pleitos con Paulina Rubio y comenzar una nueva era.

“Si me gustaría rehacer mi vida en pareja y algún día tener más niños, pero hoy mismo eso no me pasa por la cabeza, vivo el presente, y no tengo ni pareja, en cuanto a Nicolás, él no es celoso, está acostumbrado a que Paulina Rubio tiene pareja y hoy la relación es muy tranquila”, argumentó.

Paulina Rubio y Colate tuvieron una relación de cinco años, se divorciaron y obtuvo de la cantante una pensión de 243,000 dólares y comparten la custodia del niño.