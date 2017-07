Reportera que besó a Carlos Vives a punto de perder su matrimonio

Chely Torres dijo que está pasando por un momento difícil con su marido por algo que no se arrepiente

Chely Torres, la mujer que besó a Carlos Vives en la boca en pleno concierto en Montreal, Canadá, hace unos días, dijo que aunque no se arrepiente de lo que hizo, este arrebato está a punto de costarle su matrimonio.

“Estaba extremadamente contenta; mi corazón estaba lleno de emoción lleno de alegría”, dijo Torres, una mexicana que vive en Montreal, y que fue a cubrir el show en calidad de reportera.

Torres dijo que por su trabajo tuvo acceso a backstage y que en un momento en que se descuidaron los elementos de seguridad aprovechó para darle un “apasionado” beso en la boca al cantante colombiano.

“No me pude contener, me deje llevar por la emoción y pues me lancé”, le dijo la fan a “Despierta América”.

“Es muy, muy difícil por lo que estoy pasando, y no quisiera hablar por mi esposo, pero la situación está muy, muy difícil, a punto de poder perder mi matrimonio”, dijo Torres.