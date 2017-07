Mujer que besó a Carlos Vives pide perdón a esposa del artista

Afirma que no se pudo resistir a la posibilidad de tener cerca al colombiano

Primicias Videos

FAN PIDE DISCULPAS A ESPOSA DE CARLOS VIVES POR BESARLO

Chely Torres es la fan que dio un apasionado beso a Carlos Vives en un concierto en Canadá, y hoy, salió a pedir disculpas a su familia, a la familia del cantante y a todos quienes pudieron verse afectados con su arrebato.

“Yo fui a cubrir el evento como prensa, tuve acceso al backstage y obviamente estaba extremadamente contenta, mi corazón estaba lleno de emoción, lleno de alegría, Carlos empieza a cantar la canción de Carito y pues la seguridad se distrajo, no me pude contener, me dejé llevar por la emoción y pues me lancé”, admitió en entrevista con Despierta América.

La fan es locutora dentro del programa Contigo Al Aire que se transmite en Montreal.

“Mil disculpas a su esposa, me dejé llevar por los impulsos y soy su fan, amo su música, lo amo a él como artista”, agregó en su petición.

Hasta el momento, el cantante, ni su familia, han dado a conocer una posición oficial sobre el tema.