Hijo de Pepe Aguilar bajo encierro domiciliario voluntario

Por disposición del juez se ve con poca gente y acude a terapia psicológica

Primicias

El Hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano se mantiene en su casa, sale poco, y acude a terapia psicológica, como una forma de aminorar la posible sentencia que se le dicte por tráfico de personas reveló su tío, Antonio Aguilar hijo.

“Se encuentra en casa aislado; no porque no puede salir, sino por disposición de los abogados, la intención es que sean contadas las personas que pueden hablar con él. Sé que va a terapia, le están haciendo evaluaciones porque así lo dicta la Corte, no porque esté mal mentalmente”, le expresó a la revista TV Notas.

El heredero del Charro de México señaló que el aspecto económico no es problema.

“En la familia de su madre son como cien veces más ricos que nosotros, incluso vivimos con lo que trabajamos y en lo que nos gusta, dicen que él no se cansa de pedir perdón por lo que hizo” agregó.

Antonio Aguilar hijo aseguró que de su parte existe disposición para apoyar a su hermano Pepe, quien seguro está tronándose los dedos por saber lo que pasará con su hijo.

Redacción LMSHOW