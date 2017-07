Maribel Guardia justifica ausencia de su hijo en misa a Joan Sebastian

Afirma que el propio cantante le enseñó a su hijo a cumplir con los compromisos de trabajo, ante todo

Primicias

Maribel Guardia sacó la cara por su hijo Julián, quien la semana pasada fue criticado por no asistir a la misa y a una serie de actos conmemorativos al segundo aniversario luctuoso de Joan Sebastian.

“Julián la pasó trabajando en Miami, creo que ese es el mejor ejemplo que le dejó Joan, así nos pasa. Hay gente que se le muere su papá o su mamá y tiene que trabajar, la vida de los artistas es así”, dijo Maribel a LMShow durante el lanzamiento de su sencillo ‘Besos callejeros’, su regreso a la música de banda.

Maribel no se equivocó, pues es bien sabido que en la industria del espectáculo “el show debe continuar” permanentemente. Ella misma recordó que cuando murió su padre, no puedo asistir al sepelio debido a que tenía un compromiso de trabajo que no puedo ser cancelado. “Yo estaba cantando mientras estaban enterrándolo”, recordó.

Joel O’Farrili / LMSHOW