Malasia prohíbe tocar la canción Despacito

La consideran no apta para los públicos y la sacan del aire de inmediato

Primicias Videos

En Malasia el gobierno prohibió que la canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee fuera escuchada en la radio pública, por lo que ordenó su desaparición inmediata de las frecuencias.

El veto tiene como base la consideración de que no es apta para todos los públicos por el alto contenido sexual explícito de la letra, lo que ha generado protestas por parte de los grupos conservadores.

“Despacito no será transmitida por las emisoras estatales porque recibimos quejas del público, las letras no son adecuadas para ser escuchadas”, afirmó el ministro de comunicaciones y multimedia de Malasia, Salleh Said Keruak.

“Para las estaciones privadas de Malasia, los alentamos a practicar la autocensura”, agregó, de acuerdo con un informe de Agencia México.

Redacción LMSHOW