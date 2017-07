Federico Figueroa se divorcia de José Manuel

José Manuel no es el patriarca, no mantiene a nadie

El exrepresentante de Joan Sebastian, Federico Figueroa, admitió que la relación con el hijo del cantante, José Manuel Figueroa está rota.

“Los negocios que quedaron pendientes hasta donde yo tengo entendido, es una oficina que cada hermano aportó un licenciado y se encargan, toman de común acuerdo las decisiones sobre propiedades de mi hermano. José Manuel no es el patriarca, no mantiene a nadie. El que mantiene todavía a los hijos de Joan Sebastian es Joan Sebastian, a todos, eso que les quede claro, que la única persona que se sigue haciendo cargo de sus hijos y de sus cosas, a pesar de que no está presente, porque siguen agarrando sus cosas y se siguen vendiendo cosas de él, y el dinero que entra a la oficina de los hijos de Joan Sebastian es estrictamente de Joan Sebastian”, explicó.

Asegura que por fortuna, no le debe nada a la familia de su hermano

“Él me regaló en vida en donde viví en mi primera casa en Juliantla, me regaló un terreno, yo era muy joven tenía 25 años cuando me casé, e hice una casa en el terreno que me regaló. Me regaló un reloj y me regaló unas vacas y un caballo cuando yo era muy joven”.

