Elizabeth Álvarez desmiente presunto machismo de Jorge Salinas

La actriz Elizabeth Álvarez rechazó que su marido Jorge Salinas le impida trabajar, por lo que continuará con sus actividades cotidianas, entre las que se tienen participar en televisión, cine o teatro.

“Nunca voy a dejar de trabajar, porque soy actriz y toda la vida he trabajado, produzco y con el doble motor que tengo en mi vida y que son mis hijos tengo que dar lo mejor”, expuso a Despierta América.

Lo que si modificará en su comportamiento es la de llevar a los bebés que tiene en común con el histrión en eventos públicos o programas de televisión.

“Hay que proteger a los niños para que no estén expuestos en eventos que no son para ellos, pero como actores creo que debemos compartirlos, hacerlos públicos, pero no ando con mis hijos en todos los eventos tomados de la mano.

También habló de la decisión que tomará en caso de que sus hijos quieran ser actores.

“Los niños son niños y en mi caso bebés, no voy a permitir que pierdan su niñez, no quiero exponerlos a jornadas de trabajo, a que tengan llamado, sí ellos lo deciden, adelante” concluye.

Redacción LMSHOW