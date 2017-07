Actriz amiga de Juan Gabriel vivió depresión por su muerte

La artista se aferra al recuerdo de su amigo y no deja de leer los correos electrónicos que se intercambiaban

A unas cuantas semanas de cumplirse un año de la muerte de Juan Gabriel, su amiga Isela Vega confesó que, tras el deceso, ha vivido breves depresiones que hasta la fecha no le permite entender la pérdida.

En entrevista para Ventaneando, la actriz reveló: “Sufí un poco, luego me daban mis depresiones, pero yo soy muy tenaz y cambio de canal, pues ha sido muy triste. Me puse a ver los correos que nos mandábamos, hice un archivo y es como sostener una conversación que me pone muy nostálgica y me da mucho dolor porque no hay razón de que se haya ido. Es menor que yo ¡Hazme favor!”.

Vega y el Divo de Juárez sostuvieron una relación amistosa de al menos 35 años, en los que incluso trabajaron juntos cuando el cantante le asignó la producción de video de algunos de sus conciertos, así como de varios documentales centrados en los cuatro hijos que tuvo con Laura Salas.

