Critican a Bobby Pulido por compartir foto de fan con trasero al aire

La fan, supuestamente ebria, habría subido al escenario donde se encontraba actuando el intérprete

Primicias

Para Bobby Pulido fue muy gracioso compartir una imagen en su cuenta de Instagram en la que él está sobre el escenario y frente de él hay una mujer aparentemente ebria, arrodillada y con el trasero descubierto.

La frase que acompaña a la foto dice: “Quien dijo que no tenía pegue? 😂”, en referencia a que la mujer que se ve en la imagen es supuestamente una seguidora que se subió al escenario para acercarse al cantante.

Sin embargo, lo que hizo el artista no ha sido bien recibido por muchos usuarios de la red social, que dicen que Pulido hizo mal en compartir la foto porque “se trata de una mujer”.

“Ay mi @bobbypulido425 yo también creo que hiciste mal en subír esa foto […] no es de mucho agrado para mí y más porque se trata de una mujer… Yo también me considero Fan tuya y si yo fuera esa chava, no me gustaria que publicaras algo así… Solo piensa un poquitín!”, escribió una seguidora del intérprete.

Otra escribió: “la chica está en una posición nada agradable, a nadie le gustaría que la publicarán así y más por alguien que tiene muchísimos seguidores, creo que si debiste pensar más en publicar esto. Y no juzgo simplemente me da tristeza porque he sido tu fan por muchos años”.

Pulido se defendió diciendo que si hubiera subido el video del incidente lo hubieran criticado por mostrar la cara de la fan.

“Si juzgas. Por eso escribes. Todos quieren ser protagonistas. Lo más curioso es que la fan no se ha quejado. Es más, estaba ebria y feliz. Y cuando quisieron bajarla, les dije que no. Una foto no cuenta toda la historia”, le respondió a sus detractores.

Luego, a otros comentarios que lo criticaron por haber exhibido a la mujer en lugar de ayudarla a levantarse, dijo que “es muy fácil que critiques una foto. Hay un video. Si la ayudé, hasta le recogí el celular que se le cayó. Por gente criticona y juzgadora como tú, lo pienso mucho en publicar cualquier cosa. Que flojera tener que dar explicaciones a gente que se ofende por la cosa más mínima”.