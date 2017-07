Chiquis Rivera desea con ansia una boda

Un gran sueño es el que la cantante busca cumplir al llegar al altar. ¡Descúbrelo!

Primicias

Aunque por el momento se encuentra soltera, Chiquis Rivera sueña con poder usar un vestido de novia y lucir radiante, según confesó en su visita al programa HOY.

“Fui a una boda en Hawaii y en ese momento sí me dieron ganas de casarme. Dije ‘Yo también me quiero poner un vestido de novia y no sé’”, declaró la hija de Jenni Rivera a sus entrevistadoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Chiquis también confirmó que por el momento se encuentra separada de Lorenzo Méndez, a quien considera su amigo y de quien no tiene queja alguna.

Durante el tiempo que Chiquis lleva como figura pública, pocos han sido los noviazgos que se le han conocido. Antes de su relación express con el vocalista de La Original Banda El Limón, sostuvo un largo romance con el empresario discográfico Ángel del Villar, con quien estuvo a punto de llegar al altar.

Por su parte Rosie Rivera declaró que su sobrina mayor dejará la soltería en dos o tres años.

Joel O’Farrili / LMSHOW