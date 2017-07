Jaime Camil conoce al Canelo Álvarez y le da consejos

He tenido la fortuna de conocer a gente muy interesante e importante a lo largo de los años, ayer tuve el honor de conocer más a fondo a nuestro gran campeón @canelo Álvarez. Querido Saúl, todo lo que has logrado ha sido a base de un gran esfuerzo, TALENTO y una inquebrantable disciplina y deseo de triunfar. Nada es gratis en la vida, tú mejor que nadie lo sabe, tu incansable perseverancia es el resultado de tu incuestionable triunfo. Ayer conocí a un hombre que sabe muy bien lo que quiere y a dónde quiere llegar, pero sobre todo conocí a alguien educado, amable, sincero, agradecido por todas las bendiciones que lo rodean y con los pies bien plantados en la tierra. Conocerte mejor me hizo admirarte y respetarte aún más campeón. Sigue rodeándote de gente buena que te quiere y no te anda diciendo lo que quieres escuchar, que te valga madres la gente que mal interpreta "seguridad" con "soberbia" y nunca pierdas esa #obsesionporromperlessumadre 😉💥🥊 Tú sí sabes de ranshosss 😳🤣😂

