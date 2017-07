José Manuel Figueroa sigue los pasos de Lupillo Rivera

El hijo de Joan Sebastian dice que su familia estará integrada solamente por su esposa e hijos

Hace algunas semanas, Lupillo Rivera causó gran controversia al asegurar que su familia únicamente está integrada por su esposa e hijos, pues considera que sus padres y hermanos son parientes. Ahora, José Manuel Figueroa revela compartir estas creencias con el Toro del Corrido.

“Yo siempre he hablado de la unión familiar. A lo mejor me pueden criticar, pero entienden mi postura: no me he casado, no he tenido más hijos, sino mi esposa y mis hijos serían mi familia”, aseguró el hijo mayor de Joan Sebastian a la cadena Telemundo, al cuestionarle respecto al distanciamiento con el resto de los Figueroa, principalmente con su medio hermano Julián y su tío Federico.

Con la muerte del intérprete de ‘Secreto de amor’, se evidenció la separación de José Manuel con el resto de su familia, con cuyos miembros ha manifestado no estar de acuerdo con su proceder respecto a la herencia de su famoso padre y más de una vez ha confesado sentirse criticado por ellos, por lo que considera que lo más sano es que cada quien esté por su lado.

