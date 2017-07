Espinoza Paz fracasa como cantante, pero triunfa como compositor

Aunque hace tiempo sus grabaciones no llegan al número uno, es el compositor más escuchado en México

Primicias

¡Vaya ironías de la vida! Mientras Espinoza Paz lleva más de un año luchando para que sus grabaciones en voz propia lleguen al número uno de las listas de radio, como compositor se corona u se coloca como el más escuchado en México.



De acuerdo a información emitida por el sitio especializado Monitor Latino, entre el 6 de junio y el 6 de julio, Isidro Chávez Espinoza, nombre real del sinaloense, logró colocar en la radio un total de 54 canciones. Solamente con ‘Las cosas no se hacen así’, Espinoza logró 15 mil 346 tocadas, mientras que ‘Ojalá que me olvide’, de La Arrolladora, se colocó como en la segunda canción más escuchada de este compositor.



En el pasado, Espinoza Paz logró varios éxitos como cantante gracias piezas como ‘Lo intentamos’, ‘El próximo viernes’ y ‘Un hombre normal’. Sin embargo, la historia no fue la misma en sus recientes lanzamientos, ni en su disco ranchero ni en su ingreso a la música urbana con ‘Llévame’, canción que alcanzó un éxito mediano.

Joel O’Farrili / LMSHOW