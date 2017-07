Yuri asegura que nunca fue mujer para Luis Miguel

Recuerda que el Sol quiso ayudarla a escapar de su casa

Primicias

Aunque en la década de los ochentas fueron muy amigos, Yuri asegura que nunca existió un romance con Luis Miguel, pues ella no cumplía con los exigentes gustos del entonces adolescente. “Sus zapatitos nunca estuvieron debajo de mi cama. Desgraciadamente, no era su tipo. A él le gustan las corpulentas, guapachosas, pelos negros”.

La jarocha recordó en entrevista con Ventaneando que logró una gran amistad con el entonces ídolo de la juventud. “Hubo noches en que nos contábamos nuestras netas. Yo lo quiero mucho y lo recuerdo con mucho cariño”.

Uno de los duetos más recordados de Luis Miguel es el que realizó con Yuri durante la entrega de los premios TVyNovelas en 1985. Esa noche, el intérprete ofreció a su colega ayudarla a escapar de su casa materna, donde había grandes problemas. “Me dijo ‘si quieres, mi papá y yo te prestamos un departamento para que te vayas’ Y le dije que me iba porque me casaría. Él me dijo ‘¿estás segura?”, recordó divertida.

