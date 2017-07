Cristian Castro habla de su divorcio

Me precipité al apostar por el amor y perdí mucho

Primicias Videos

Cristian Castro rompió el silencio en torno a su divorcio con la concertista Carol Victoria Urban, durante una entrevista en Argentina: Aposté mucho y perdí.

“Siempre le apuesto al amor, y precipitadamente siempre me va medio mal, no me fue mal, nos precipitamos, apostamos mucho, para perder mucho o ganar mucho y no salió”, expuso durante el programa Bailando 2017 que conduce Marcelo Tinelli.

El cantante se dio tiempo de bromear con la situación, y la de su entrevistador quien también ha pasado por el drama del divorcio, “Lo hice porque quiero superar tu reto, de que tienes dos divorcios y ahora tengo 3 te quiero pedir asesoría”.

El matrimonio de Cristian Castro y Carol Victoria Urban duró tres semanas, se separaron en la luna de miel.

Redacción LMSHOW