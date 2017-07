Angélica María podría echar de cabeza a los famosos que la lastimaron

La novia de México quiere contar su historia verdadera en serie biográfica

Primicias

Con 67 años de trayectoria, Angélica María podría sorprender al público por revelar los nombres de los famosos que le han causado grandes problemas y profundas penas. De hacerlo, adelanta, será en su serie biográfica que se cocina lentamente.

“Hay personajes que me hicieron daño, otros que me hicieron mucho bien, son cosas muy interesantes que nadie sabe. Puede ser peligroso, hay gente muy famosa y muy querida que me hizo mucho daño. No sé si me atrevería a decirlo, pero si hago una serie tengo que atreverme a todo”, declaró la novia de México a Ventaneando.

Durante décadas, la actriz ha hecho todo lo posible por ignorar los robos millonarios de los que fue víctima por parte de algunos productores de sus discos, su complicada relación con Lucía Méndez, la traición por parte de Juan Gabriel y el veto por parte de Televisa. Al parecer, al fin destapará muchas verdades hasta ahora ocultas.

Redacción / LMSHOW