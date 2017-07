Vicente Fernández podría revelar secretos de su vida

Vicente Fernández podría dejar al descubierto sus más íntimos secretos en una bioserie que ya negocia con Televisa, empresa a la que siempre ha considerado como su casa, se informó en el programa Fórmula Espectacular.

Al parecer, las pláticas entre el cantante y la televisora ya presentan un avance importante y en los medios ya se especula sobre el contenido de la emisión. Se insiste en que la serie podría concentrarse en la historia de superación del personaje, quien paso de ser un albañil al artista más importante de la música ranchera.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Televisa intenta seducir a Fernández, pues hace más de dos décadas le propusieron protagonizar una telenovela, pero el proyecto no se concretó porque el intérprete quería ser socio de la producción. “Chente no tiene patrones”, dijo al entonces presidente de la compañía, Emilio Azcárraga Milmo.