Sobras de comida, el secreto de belleza de Salma Hayek

La abuela de la actriz le transmitió sus consejos para fabricar efectiva mascarilla

Primicias

A sus 50 años, Salma Hayek reveló el secreto de su belleza y dejó a más de una persona con la boca abierta, pues resulta que la actriz conserva una piel fresca gracias a las sobras del desayuno. Según ella, la mágica receta se la transmitió su abuela.

“Cuando desayunábamos, recogía todas las sobras -papaya, yogurt, miel, nueces- y las mezclaba, para luego ponérselas en la cara. Crecí con eso y según me iba haciendo mayor me di cuenta de que no era lo normal, ¡pensaba que todo el mundo se hacía mascarillas con las sobras!”, reveló la mexicana en entrevista con The Hollywood Reporter.

Thank you Mexico! 💚🇲🇽 Gracias México! 🙏#howtobealatinlover #mexico Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 8 de May de 2017 a la(s) 8:04 PDT

Hayek decidió hablar de sus secretos de eterna juventud en plena promoción de un licuado fabricado con frutas y verduras orgánicas. Cabe recordar que hace años la jarocha recomendó lavarse la cara antes de dormir, pero nunca al despertar.

Redacción / LMSHOW