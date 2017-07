Gustavo Rivera, ¿inconforme con versión de ‘Mariposa de barrio’?

El miembro del clan dice que los productores de la serie no incluyeron los dramas tal y como los vivió la familia

Primicias

Gustavo Rivera, uno de los hermanos de Jenni Rivera, dice que le conmueve mucho ver “Mariposa de barrio”, la serie basada en la vida de su fallecida hermana, pero que no todo se cuenta tal y como fue en realidad.

“La verdad sí se le salen las lágrimas a uno, porque hay partes que estuvieron “más dramáticas en vida que como se ven en la serie”, dijo,

“Pero le doy gracias a ellos [los productores] por no haber sacado el golpe grande que me tocó a mí”, dijo Rivera a “Suelta la sopa”; no abundó a qué se refería con “golpe grande”.