Cristian Zuárez llora al defender su amor por Laura Bozzo

Asegura que meterá preso a su hermano por la traición

Cristian Zuárez acusó a su hermano de robarle fotos de su celular para venderlas a una revista, lo que le costó el fin de su relación con Laura Bozzo, admitió con lágrimas en los ojos ante las cámaras de Despierta América.

“Es una noticia muy triste para mí, pero me duele más que hayan hecho públicas fotografías que no tenían sentido”, afirmó.

Al estilo de Julián Gil, el empresario desbordó en llanto al asegurar que meterá preso a su consanguíneo, quien de la peruana tiene toda la fortuna que ha podido cosechar, por lo que es imperdonable la traición.

“La foto la tomó mi mamá, fueron robadas por mi propio hermano, tengo como probarlo, se le ha insultado a una gran amiga como es Adriana, hace seis años que la conozco” argumentó.

Zuárez admitió que es un pecador natural.

“No te digo que nunca he sido infiel, yo sé lo que soy, yo no lo voy a decir, pero es una cosa que inventó la prensa, estábamos pasando por malos momentos, pero no era para separarse, estoy muy agradecido con Laura, le debo mucho a Laura Bozzo”, concluye.

