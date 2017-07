La Chilindrina descarta reencuentro de actores del Chavo del Ocho

María Antonieta de las Nieves, revela que Carlos Villagran Kiko rechazó la propuesta de trabajar juntos

Primicias

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, descarta absolutamente un reencuentro entre los actores sobrevivientes del recordado programa El Chavo del Ocho, pues asegura que el tiempo ha transformado a prácticamente todos sus integrantes.

“Si hubiera un reencuentro con doña Florinda, necesitamos al profesor Jirafales y eso es imposible, ya no está. El señor Barriga ya no se parece nada, ahora es un flaquito adorado y antes eran gordo hermoso, pero ya no se parece. Los que todavía están bien son Kiko y La Chilindrina”, aseguró de Las Nieves a los micrófonos de LMShow.

Entrevistada horas antes de viajar a Perú para una nueva gira, la actriz reveló que hace varios años propuso al intérprete de Kiko, Carlos Villagrán, trabajar juntos en un proyecto, pero el actor rechazó la oferta. “Le propuse que nos juntáramos y él no quiso, tiene razón. Él trabaja a su manera y yo a la mía. Unirnos sería cuestión de empatar tiempo y espectáculo”.

De Las Nieves agregó que, aunque constantemente ella y sus compañeros del Chavo del Ocho se han visto envueltos en polémicas, “es como pelearse en familia”.

Joel O’Farrili / LMSHOW