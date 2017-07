Familiares de empleados muertos de Jenni Rivera reviven demanda laboral

Legal y moralmente pueden reclamar el derecho a indemnización

Alejandro Jiménez, el abogado de los empleados muertos durante el accidente aéreo donde fallecieron junto con Jenni Rivera, decidieron revivir una demanda laboral en su contra, en la cual reclaman una indemnización por los daños provocados.

“En México, la muerte de las personas no termina con sus derechos laborales, ni el deceso del empleador concluye con sus obligaciones laborales”, explicó a Despierta América.

El experto aclara el motivo por el cual es hasta este momento en que se llevará el caso a los tribunales tanto en México como en Estados Unidos.

“A ellos los han traído dándoles largas, les han prometido que les van a ayudar y les van a pagar pero eso no ha sucedido, todo el mundo se ocupa de saber que la gran estrella murió, pero las demás personas que colaboraban con ella, son los grandes olvidados, personas inocentes que si no hubieran trabajado para Jenni Rivera no se hubieran muerto.

En este sentido aseguró que se pondrá en contacto con Rosie Rivera, encargada de la empresa heredada por La Diva de la Banda.

“No creo que sea una familia deshumanizada y apelo a la buena voluntad de las personas, con quienes tendremos contacto para tratar de negociar alguna circunstancia que sea conforme a derecho” expuso.

