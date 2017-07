Ex de Chiquis Rivera ¡Ahora canta en bodas!

En medio de rumores de su separación de La Original Banda el Limón, Lorenzo Méndez da concierto en solitario

Primicias

Lorenzo Méndez, exnovio de Chiquis Rivera, quiso probar la experiencia como cantante solista y poco le importó dejar fuera de la jugada a sus compañeros de La Original Banda el Limón con tal de satisfacer su curiosidad y quizás hasta de demostrarle a su expareja que él es un hombre talentoso con o sin la famosa agrupación.

En medio de las fuertes versiones acerca de su salida de la famosa agrupación, Méndez acudió a una boda para convertirse en la variedad principal, acompañado de un mariachi. “Estuvimos en Michoacán, tuve una invitación para una boda como solista y se siente diferente. El empresario quiso que le cantara porque es fan mío y yo fui con todo gusto”, aseguró el cantante.

Por otro lado, Lorenzo aún no se resigna al final de su relación con Chiquis, por lo que no descarta una reconciliación. “Fue un acuerdo mutuo por ciertas razones, pero estamos bien, hablamos diario y yo quiero mucho a todos los Rivera. A lo mejor seré el yerno no lo descarto”.

Redacción / LMSHOW