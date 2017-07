Laura Bozzo se despide del desgraciado de su exnovio

Sólo tiene palabras de aprecio a quien fue su pareja en tiempos difíciles

Laura Bozzo decidió dar la cara y hablar de su ruptura con su socio, novio, y productor de sus programas, Cristian Zuárez, siempre deseando el mayor de los éxitos.

“Que sea feliz; si realmente está enamorado de esa mujer que construya su vida alrededor de ella. Yo tengo la mejor comunicación con él; jamás hablaré mal de él, ni él hablaría mal de mí, porque no es su estilo”, comentó al programa Hoy.

La peruana no puede ingresar a Estados Unidos ya que su visa fue cancelada por ese gobierno al tener relaciones cercanas a la administración de Alberto Fujimori, por lo cual fue condenada a prisión domiciliaria.

Tiempo después conoció al argentino y desde entonces, fue compañero inseparable de sus aventuras, ahora, la conductora asegura no tiene nada que ver con la separación.

“Se dice que estuvo con otra que hable él, yo no, porque yo no tengo nada que ver, ¿Por qué siempre las mujeres son las que tenemos que hablar? mencionó.

Y agregó “Él nunca dejó de vivir en mi casa, él nunca dejó de dormir en mi casa, sí se fue a vivir a Miami varias veces, simplemente por razones de trabajo, incluso, le pedía que fuera a chequear cosas mías, no sé si el conoció a esa mujer, no lo sé, no me interesa saberlo”.

Laura Bozzo asegura que no habrá mucho hilo de donde cortar en este escándalo para la prensa “Yo estoy casada con mi trabajo, de alguna manera con Televisa, con mis hijas, he amado muchísimo a Cristian -Suárez- y es muy duro” concluye.

Redacción LMSHOW