Lanzan aplicación de boutique de Jenni Rivera

Ya puedes descargar la #JenniRiveraFashion app disponible en itunes y google play. Donde podras encontrar ofertas exclusivas y mucho mas. #JenniRiveraFashionApp #JenniRiveraLegado #JenniRiveraBoutique #JenniRiveraFashion #itunes #Googleplay #Download

A post shared by Rosie Rivera / Sister Samalia (@rosieriveraoficial) on Jul 8, 2017 at 6:01pm PDT