Vocalista de Banda MS asegura ser juguetón, pero le es fiel a su mujer

Alan Ramírez está dispuesto a dejarse querer por sus fans y a corresponderles, pero con medida

Primicias

Alan Ramírez, vocalista de la Banda MS, es actualmente uno de los galanes de moda de la música regional mexicana, por lo que constantemente es el centro de las atenciones y apapachos de sus admiradoras, quienes están dispuestas a consentirlo hasta donde se deje, especialmente luego de que su vida corrió peligro debido al impacto de una bala perdida en su cuello.

Al respecto, Alan declara a LMSHOW que está dispuesto a dejarse querer, pero con medida. “Yo soy muy juguetón, pero hasta ahí, no me vas a ver a mí con una chava ligando ni nada de eso; yo puedo cotorrear con ella y abrazarla, darle un beso en el cachete, pero hasta ahí, no me paso, no pasa a más”.

Ahora solamente nos gustaría saber qué pensará la esposa de Alan sobre su juguetón marido y sus generosos gestos con sus admiradoras. ¿Estará de acuerdo?

Redacción / LMSHOW