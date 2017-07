Laura Bozzo no perdonará infidelidad

La cambian por una mujer 40 años menor

Primicias Videos

La conductora Laura Bozzo no perdonará a su expareja Cristian Suárez, quien la cambió por una mujer 40 años menor, con un cuerpo envidiable, y con un mejor carácter según reportan medios argentinos.

Ellas son mi fuerza🙏 mi vida entera lo que más amo y le doy gracias a dios por tenerlas en mi vida♥️ pic.twitter.com/e79quqUOVK — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 6, 2017

“Cristian siempre fue una buena persona conmigo, me acompañó en momentos difíciles. Yo no tenía idea de esto, pero si es así, bien. He salido adelante sola toda mi vida, nunca necesité a un hombre para llegar a donde estoy. Si esto tiene que terminar, que sea de la mejor manera”, mencionó al programa “Beto A Saber”.

La peruana aseguró que no hará un drama de la situación, que le dará libertad de que tenga los romances que quiera con cuánta mujer se le atraviese, ya que no existen celos, ni rencores, pero tampoco perdonará la infidelidad.

A todos aquellos que se quieren colgar de un problema que no les compete para tener un minuto de fama bendiciones ♥️🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 6, 2017

Laura Bozzo confesó que con esta noticia ha comenzado a sospechar que los viajes que su novio hacía a Miami no eran precisamente de negocios, sino para ver a su nueva conquista.

De acuerdo contigo por eso te pedí disculpas por dar una información que me dieron y era falsa😔yo reconozco mis errores — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 6, 2017

Redacción LMSHOW