Ninel Conde acusa a expareja de mantenido, misógino y violento

Demanda a Giovanni Medina y da por terminado el romance

Primicias

La cantante Ninel Conde advirtió que Giovanni Medina está ardido e irritado por salir con amistades, lo que ha generado actos de violencia y molestia hacia su persona, con lo cual, decidió levantar una demanda en contra de su expareja.

“Pregúntenle al señor cuándo le ha dado un techo al niño, cuándo el niño ha dormido en una casa de él, tengo la razón y la justicia de mi lado, la de Dios y la de los hombres, la ley protege al menor y a una mujer que trabaja”, expuso.

La cantante dijo que a su hijo lo cuidará por sobre todas las cosas, y cualquier acusación deberá probarla en instancias legales.

“Se me hace machista que una mujer que trabaja 24 por 7 no pueda salir a divertirse, el hombre si puede tener cenas de trabajo y ¿la mujer no?, eso se me hacer ser misógino” sentenció.

Aprovechó las cámaras del programa Hoy para pedirle a Giovanni Medina supere el romance y deje las cosas por la paz.

El romance duró 4 años, entre ambos procrearon un hijo.

Redacción LMSHOW