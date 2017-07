Cristian Castro se refugia en Argentina y habla de su separación

Tras un mes de matrimonio busca donde vivir en México

Primicias

El cantante Cristian Castro se refugia en Argentina para olvidar su matrimonio con Carol Victoria Urban, de acuerdo con las declaraciones realizadas al programa el Diario de Mariana.

“Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado, no es un chiste, no es un juego, ni modo, realmente está marcada mi vida así, me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y el amor no sale que te lleves bien”, expuso.

La versión real de su divorcio es que no se conocieron bien, no se dieron tiempo para saber de uno y otro, en sus palabras señala, “aparecieron humores de unos y otros que no estaban previstos, fue durante la luna de miel”.

“Rompimos 28 días después de casarnos, me da vergüenza, si así se presenta el destino y las cosas, yo cumplí, traté de estar bien, ella también, simplemente no se pudo”, sentenció.

El Programa Hoy informó que el cantante terminó con su matrimonio, aparentemente por estarse mensajeando con su ex novio.

Ahora estaría en pleno romance con la presentadora Karina Barboza, con quien tuvo algunos encuentros románticos en 2015.

En otro tema Cristian Castro se presentará en Argentina con un show renovado y con un homenaje a Sandro de América.

“Estoy recorriendo un ratito, haciendo dos o tres discos con arreglistas, con algunos productos sinfónicos que tengo por presentarles, vamos a hacer unos recitales lindos en honor a Sandro, invitaré a Susana Giménez, si ella no viene será un error porque será un show para disfrutar de verdad”, comentó.

Redacción LMSHOW