Actriz de ‘Su nombre era Dolores’ desea éxito a ‘Mariposa de Barrio’

Luz Ramos afirma que Angélica Celaya fue elegida para interpretar a la Diva de la Banda por su talento

Primicias

Luz Ramos, quien dio vida a Jenni Rivera en la serie biográfica no autorizada ‘Su nombre era Dolores… la Jenn que yo conocí’, desea éxito a ‘Mariposa de Barrio’, emisión que actualmente transmite Telemundo y que por obvias razones, ha sido comparada con la historia de Univisión.

En entrevista con LMShow, Ramos dijo que aún no ha visto la historia protagonizada por Angélica Celaya, pero que le desea suerte. “Felicidades, yo creo que Jenny se merece mil homenajes más. Lo digo de corazón: les deseo todo lo mejor a todos, a la producción, a los actores, Angélica Celaya, con quien me han comparado y a quien no tengo el gusto de conocer”.

Como en anteriores ocasiones, Luz le pidió al público un voto de confianza para Celaya y agregó que si esta última es la encargada de dar vida a la Diva de la Banda en la serie autorizada, es porque “la familia hizo un casting basándose en Jenni, entonces yo creo que por algo la eligieron a ella y yo la he visto hablando de Jenni con mucho respeto”.

La entrevistada agregó que, aunque han tratado de crear una rivalidad con Celaya, “no los veo como me lo tratan de pintar, lo veo como una colega y me da mucho gusto que le haya tocado interpretar algo así como lo que yo hice”.

Joel O’Farrili / LMSHOW